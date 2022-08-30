Денис Черышев может стать игроком «Венеции»

Российский полузащитник Денис Черышев, пребывающий в статусе свободного агента с июля этого года, может продолжить свою карьеру в Италии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в своих соцсетях, в подписании 31-летнего хавбек заинтересована команда Серии Б, а именно «Венеция». Отмечается, что в скором времени стороны обсудят возможность заключения контракта.

Напомним, что Черышев покинул состав «Валенсии» по окончании прошедшего сезона. Он выступал за «летучих мышей» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал два результативных паса.