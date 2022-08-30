Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский: Я ждал календарь, чтобы узнать, когда будет игра в Самаре

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от гостевого матча против своей бывшей команды «Крыльев Советов» в рамках первого тура Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Я ждал календарь, чтобы узнать, когда будет игра именно в Самаре. Потому что просто сыграть с «Крыльями» — одно, а вот вернуться на их домашнюю арену будет и правда волнующе. Надеюсь, что смогу забить, но радоваться из уважения к «Крыльям» точно не буду», - сказал футболист «Спартака» пресс-службе клуба.

Отметим, что Зиньковский может пропустить игру из-за травмы плечевого сустава.

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 30 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.