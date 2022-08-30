Ван Бастен заявил, что потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед» Антони не стоит 100 миллионов евро

Экс-игрок «Аякса» Марко ван Бастен высказался по поводу перехода нападающего амстердамского клуба в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро. При этом форвард заключит с «манкунианцами» пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

– Антони вообще не стоит 100 миллионов евро. Даже не близко. Это смешно. Он провел всего несколько хороших матчей и толком не показал высокого уровня. «МЮ» просто раскрутили, – цитирует ван Бастена нидерландские СМИ.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).