Экс-игрок «Рубина» Давиташвили перешел в «Бордо»

Бывший игрок «Рубина» и тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили стал игроком французского «Бордо». Об этом сообщает официальный сайт батумского «Динамо», за который он выступал с весны текущего года.

Отмечается, что Давиташвили перешел во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа до конца сезона 2022/23.

Добавим, что в нынешнем сезоне Давиташвили провел 14 игр за «Динамо», забил шесть голов и отдал отри результативные передачи. Рыночная стоимость правого вингера составляет два миллиона евро.