Названа сумма денег, которую у Поля Погба вымогал его брат

Группа лиц вымогала у полузащитника «Ювентуса» Поля Погба 13 млн евро, сообщает французская пресса.

Перед этим предполагаемые преступники, среди которых Погба узнал своего брата Матиаса, вывезли футболиста в стороннюю квартиру. По данным СМИ, Поль согласен был заплатить за USB-флешку с компроматом 100 тыс. евро.

Напомним, ранее стало известно, что французская полиция инициировала расследование в отношении Матиаса Погба, занимавшегося вымогательством.

Представители футболиста признались, что ожидают каких-либо провокационных действий со стороны Матиаса, поскольку ранее он уже угрожал Полю, пытаясь выбить из него крупную сумму денег. Кроме того, со стороны брата игрока звучали обвинения в попытке наведения порчи на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.