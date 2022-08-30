Главный тренер «Зенита»: Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии бразильского полузащитника Клаудиньо.

Ранее пресс-служба клуба сообщила о том, что атакующий хавбек вернулся в общую группу петербуржцев.

«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно — посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», - пояснил состояние бразильца Семак.

7 августа стало известно, что Клаудиньо получил травму двуглавой мышцы бедра в игре чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Из-за повреждения футболист пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Урала» (4:0).

Напомним, что 4 сентября в Москве состоится игра восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».