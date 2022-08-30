«Барселона» может сохранить Депая в своем составе на сезон-2022/23

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай готов остаться в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых больше склоняется к тому, чтобы продать другого форварда, а именно Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к уходу в «Челси». Тем самым, команда оставит нидерландского футболиста в своем составе на текущий сезон.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок не смог договориться с «Ювентусом» об условиях личного контракта.

Напомним, что Депай пополнил состав «Барселоны» с июля 2021 года. Всего за каталонцев он провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.