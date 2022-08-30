Захарян полетел с «Динамо» на матч группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом»

Стало известно о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отправился со своей командой на выездной матч группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом», который состоится 31 августа.

Отметим, что пресс-служба бело-голубых выложила фотографии, на которых игроки клуба находятся в одном из аэропортов Москвы. При этом 19-летний хавбек присутствует на публикациях. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Челси».

Напомним, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 53 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

За сборную России полузащитник отыграл четыре встречи.