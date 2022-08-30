«Лион» намерен арендовать Пьянича у «Барселоны»

«Лион» намерен взять в аренду боснийского полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

Об этом сообщают французские СМИ.

Французский клуб готов арендовать 32-летнего футболиста. Также на хавбека претендует саудовский клуб «Аль-Наср».

Пьянич перешел в «Барселону» в августе 2020-го года из «Ювентуса» за 60 миллионов рублей. В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Бешикташ» на правах аренды.

32-летний футболист уже выступал за «Лион» в период с 2008 по 2011 годы. За эту команду босниец провел 121 матч, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.