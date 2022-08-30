Дмитрий Селюк: Я не понимаю, как «Челси» сможет перевести деньги «Динамо» за футболиста?

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Я не понимаю, как «Чесли» сможет перевести деньги «Динамо» за футболиста? В Израиль не смогли перевести и не подписали хорошего игрока. А тут – Англия. Может, кто-то мне расскажет, как с Англией в условиях санкций можно провести транш?» - сказал Селюк «Советскому спорту».

Напомним, что из-за проблем с банковскими переводами «Динамо» не завершило переход Эдена Карцева из израильского «Маккаби».

Добавим, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 53 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.