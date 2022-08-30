Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в кипрский «Арис» на правах аренды.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам источника, клуб из Италии получит официальное предложение по переходу российского форварда. «Арис» настаивает на аренде Кокорина. Сам футболист хочет покинуть серию А, чтобы получать больше игрового времени. Вполне возможно, что на период аренды зарплату нападающему клубы будут платить пополам.

Также отмечается, что проблемой при переходе может стать агент Александра, который настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере, так как он не получит комиссию от бесплатной аренды. Сделка состоится, если стороны смогут решить эту проблему.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.