Тренер «ПСЖ» заявил, что Паредес находится в шаге от трансфера в «Ювентус»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, что опорный полузащитник клуба Леандро Паредес не примет участие в матче пятого тура чемпионата Франции с «Тулузой».

По словам специалиста, 28-летний аргентинец близок к подписанию контракта с «Ювентусом».

– Паредес не будет включен в состав, так как он достиг договоренности с «Ювентусом», – приводит слова Галтье журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Паредес присоединился к «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за 40 миллионов евро. Всего за команду он отыграл 117 матчей, забил три гола и отдал десять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.