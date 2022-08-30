Главный тренер «Зенита» - о новом формате Кубка России: Есть определенные сложности с переездами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о реформе Кубка России.

«Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определенные сложности с переездами — и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России — тоже. Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом» — для меня это загадка. Тем не менее, ничего страшного в этом нет, будем думать о ротации — в Кубке играть будут те, кто не так много играет в чемпионате», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Команда Сергея Семака проведет первый матч ФОНБЕТ Кубка России 31 августа, приняв на групповом этапе Лиги РПЛ «Факел».

Матч «Зенита» против «Оренбурга» пройдет в рамках премьер-лиги 11 сентября в Санкт-Петербурге, через три дня после него «Зенит» сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов» в ФОНБЕТ Кубке России.