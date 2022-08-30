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В Италии сообщили, что Денис Черышев проходит медосмотр в «Венеции»

Российский футболист в скором времени официально пополнит состав итальянской команды.
30 августа 2022 15:14
автор: Владислав Корегин

Российский полузащитник Денис Черышев, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «Венеции».

По информации итальянских СМИ, в данный момент 31-летний футболист проходит медобследование в стане команды Серии Б. Ранее в клубе подтвердили заинтересованность в подписании хавбека в текущее трансферное окно.

Напомним, что Черышев покинул состав «Валенсии» по окончании прошедшего сезона на правах свободного агента. Он выступал за «летучих мышей» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал два результативных паса.

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