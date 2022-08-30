Нападающий Антони официально перешел в «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что состав клуба пополнил нападающий «Аякса» Антони.

По информации источника, контракт с 22-летним бразильцем будет подписан после прохождения медосмотра. Ранее отмечалось, что «красные дьяволы» заплатят за футболиста 100 миллионов евро. При этом форвард заключит с «манкунианцами» трудовое соглашение на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Антони выступал за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).