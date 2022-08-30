Футболист «Спартака» Зиньковский заявил, что Умяров довел свою мать до слез в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» высказался об ошибке своего одноклубника Наиля Умярова, из-за которой красно-белые уступили в шестом туре российской премьер-лиге «Динамо» (0:1).

«В такие моменты все прекрасно всё понимают, и сам футболист — особенно. Уже после финального свистка, конечно, подбодрил его.

На следующий день мы ехали вместе на тренировку, еще раз обсудили произошедшее. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая эмоционально отреагировала на этот момент и даже немного заплакала. Мне стало не по себе, когда я это узнал, поэтому еще раз посочувствовал Наилю», - сказал Зиньковский пресс-службе «Спартака».

Умяров выступает в «Спартаке» с 2019 года, куда перешел из «Чертаново», в академии которого он проходил обучение. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста восемь матчей при отсутствии результативных действий.

Добавим, что в следующем после упомянутой игры матче против «Факела» Умяров вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве встречи.