«Челси» объявил о переходе Хадсона-Одои в «Байер» на правах аренды

«Челси» объявил о переход 21-летнего нападающего Каллума Хадсона Одои в немецкий «Байер» на правах аренды до окончания сезона-2022/23.

Отмечается, что в контракте игрока прописан пункт, позволяющий «аристократам» вернуть нападающего из аренды в январе следующего года.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В общей сложности он провел за «аристократов» 126 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 25 миллионов евро по данным Transfermarkt.