Селюк – о Захаряне: В АПЛ ему совсем рано, сейчас важно играть каждый матч по 90 минут

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Захарян игрок не для Англии - по фактуре щуплый. Вдобавок, парню всего 19 лет, он еще толком не обтесался в нашей лиге, в АПЛ ему совсем рано. Захаряну сейчас важно играть каждый матч по 90 минут за «Динамо». Это важнее для развития его карьеры в данный момент», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Напомним, что «Челси» готов выплатить «Динамо» отступные за 19-летнего футболиста размером 15 млн фунтов, но трансфер может сорваться из-за проблем с банковскими переводами.

Добавим, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 53 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.