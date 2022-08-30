Дмитрий Тарасов: Склоняюсь к тому, что нынешний «Локомотив» – это трагедия

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался по поводу текущей ситуации в московском клубе.

Отметим, что после семи сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

– Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Эта команда должна быть всегда в тройке, – цитирует Тарасова «РБ-Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/23 «Локомотив» обыграл «Химки» (3:0) и «Оренбург» (5:1), сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1), а также уступил «Зениту» (0:5) и «Краснодару» (0:3).

В следующем туре подопечные Йозефа Циннбауэра сыграет дома против «Ахмата». Встреча пройдет 4 сентября.