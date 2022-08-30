Переход Кокорина в «Арис» сорвался

Переход российского нападающего «Фиорентины» Александр Кокорина в кипрский «Арис» сорвался.

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр.В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», - приводит «РБ-Спорт» слова журналиста из Кипра Эйрини Спиропулу.

Ранее появлялась информация, что проблемой при переходе может стать агент Александра, который настаивает на аренде с выкупом или полноценном трансфере, так как он не получит комиссию от бесплатной аренды.