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Антон Зиньковский: «Спартаку» важно снова выдать победную серию

Красно-белые проведут первый матч обновленного Кубка России.
30 августа 2022 16:51
автор: Александр Шульгин

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что «Спартак» снова должен выдать победную серию, аналогичную той, что была до первого поражения в сезоне от «Динамо».

«Как команда отреагировала на первое поражение в сезоне? Мы профессионалы. Поражения случаются у всех, и не нужно на них зацикливаться. Впереди тяжелый отрезок, нужно просто набирать очки, биться друг за друга и при этом показывать хороший футбол. Важно снова выдать победную серию, как до дерби с «Динамо», - приводит слова клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, в седьмом туре РПЛ «Спартак» на выезде разгромил воронежский «Факел» со счетом 4:1 и снова вышел на второе место в турнирной таблице. В восьмом туре красно-белые в центральном матче сыграют дома против лидера - питерского «Зенита».

Сегодня команда Гильермо Абаскаля проведет свой стартовый матч в новом розыгрыше Кубка России. В 19.00 по московскому времени начнется поединок красно-белых с самарскими «Крыльями Советов».

источник: ФК «Спартак»
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