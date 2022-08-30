Селюк считает, что Великобритания не выдаст российскому футболисту Захаряну рабочую визу

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна могут возникнуть трудности в получении рабочей визы Великобритании для выступления за «Челси».

«Суперклубам типа «Челси» могут пойти навстречу. Тухель скажет, что Захарян большой талант, парню всего 19 лет, это будущее клуба и т.д. Но в нынешней ситуации то, что талант из России, как раз может сыграть против трансфера», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Напомним, что «Челси» готов выплатить «Динамо» отступные за 19-летнего футболиста размером 15 млн фунтов, но трансфер может сорваться из-за проблем с банковскими переводами.

Добавим, что Захарян выступает за основную команду «Динамо» с ноября 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 53 матча, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.