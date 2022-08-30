Уткин пристыдил Клоппа за слова о «Борнмуте»

Популярный комментатор и блогер Василий Уктин отреагировал на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о «Борнмуте».

Напомним, команды встречались между собой в рамках четвертого тура АПЛ, и мерсисайдцы разгромили своего соперника со счетом 9:0, установив рекорд лиги. После игры стало известно об отставке наставника «Борнмута» Скотта Паркера, на что Клопп ответил, что для клуба важно иметь правильных руководителей.

«Борнмут уже десять лет принадлежит Максиму Демину. За это время Борнмут поднялся до премьер-лиги. А первое, что случилось при Демине - он вернул в клуб Эдди Хау - молодого тренера, который провел всю жизнь в Борнмуте как игрок, закончил по тяжелой травме и уже до Демина приходил в клуб, чтобы он ниже не упал.

И сейчас Хау в Ньюкасле. «Борнмут» и его действующий глава поддерживали Хау год за годом, и он стал одним из очень немногих английских тренеров, которого позвали в дорогой проект.

Клопп просто мало знает о владельце Борнмута, глупости нужно говорить умеючи», - написал Уткин в своем телеграм-канале.