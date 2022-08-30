Блогеры «2DROTS» вылетели из ФОНБЕТ Кубка России по футболу

В матче второго раунда пути регионов ФОНБЕТ Кубка России команда блогеров «2DROTS» на выезде проиграла ивановскому «Текстильщику».
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 26-й минуте Илья Сальников вывел гостей вперед, однако на 57-й Илья Карпук восстановил равновесие.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева.
Напомним, что в турнире продолжает выступать еще одна любительская команда - «Амкал».
Еще в одном поединке «Спартак-Нальчик» дома переиграл пятигорский «Машук-КМВ» (1:0).
источник: «Советский спорт»