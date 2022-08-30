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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ФОНБЕТ Кубке России благодаря голу Мелешина

Красно-белые начали защиту титула с победы.
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ФОНБЕТ Кубке России благодаря голу Мелешина
30 августа 2022 20:58
автор: Александр Шульгин
автор фото: Телеграм-канал ФК "Спартак"

В матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России московский «Спартак» дома нанес поражение самарским «Крыльям Советов».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил дебютант команды нападающий Павел Мелешин.

На 20-й минуте Александр Соболев не смог реализовать пенальти.

Напомним, что в одной группе с москвичами и самарцами выступают также «Зенит» и воронежский «Факел».

ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0).
Гол: Мелешин, 46.
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Хлусевич, 58), Чернов, Маслов (Классен, 86), Рыбус (Зобнин, 71), Умяров (Литвинов, 58), Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин (Промес, 58).
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов (Тепляков, 90), Хубулов (Хлусов, 83), Соколов (Якуба, 67), Горшков (Барач, 46), Липовой, Шитов (Глушенков, 66).
Предупреждения: Рыбус, 41; Чернов, 90 - Зотов, 33.
Не забитый пенальти: Соболев, 20 (вратарь).

источник: «Советский спорт»
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