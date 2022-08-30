«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ФОНБЕТ Кубке России благодаря голу Мелешина

В матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России московский «Спартак» дома нанес поражение самарским «Крыльям Советов».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил дебютант команды нападающий Павел Мелешин.
На 20-й минуте Александр Соболев не смог реализовать пенальти.
Напомним, что в одной группе с москвичами и самарцами выступают также «Зенит» и воронежский «Факел».
ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0).
Гол: Мелешин, 46.
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Хлусевич, 58), Чернов, Маслов (Классен, 86), Рыбус (Зобнин, 71), Умяров (Литвинов, 58), Пруцев, Денисов, Игнатов, Соболев, Мелешин (Промес, 58).
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Гапонов, Зотов (Тепляков, 90), Хубулов (Хлусов, 83), Соколов (Якуба, 67), Горшков (Барач, 46), Липовой, Шитов (Глушенков, 66).
Предупреждения: Рыбус, 41; Чернов, 90 - Зотов, 33.
Не забитый пенальти: Соболев, 20 (вратарь).