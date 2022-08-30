«Интер» сместил «Милан» со второго места в Серии А

Матч 4-го тура Серии А между «Интером» и «Кремонезе» завершился в пользу миланского клуба – 3:1.

По голу забили Хоакин Корреа (12-я минута), а также Николо Барелла (38-я) и Лаутаро Мартинес (76-я). У проигравших это сделал Давид Окереке (90-я).

Таким образом, «Интер» набрал 9 очков и вышел на второе место в чемпионате Италии. В активе «Кремонезе» – ни одного очка и предпоследняя, 19-я позиция.

3 сентября команда Симоне Индзаги сыграет с «Миланом», а подопечные Массимилиано Альвини днем позже примут «Сассуоло».