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«Интер» сместил «Милан» со второго места в Серии А

Команда сократила отставание от лидирующей «Ромы»» благодаря победе над «Кремонезе».
30 августа 2022 23:50

Матч 4-го тура Серии А между «Интером» и «Кремонезе» завершился в пользу миланского клуба – 3:1.

По голу забили Хоакин Корреа (12-я минута), а также Николо Барелла (38-я) и Лаутаро Мартинес (76-я). У проигравших это сделал Давид Окереке (90-я).

Таким образом, «Интер» набрал 9 очков и вышел на второе место в чемпионате Италии. В активе «Кремонезе» – ни одного очка и предпоследняя, 19-я позиция.

3 сентября команда Симоне Индзаги сыграет с «Миланом», а подопечные Массимилиано Альвини днем позже примут «Сассуоло».

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