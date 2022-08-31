Одноклубники Роналду по «Манчестер Юнайтед» желают, чтобы он покинул команду

Одноклубники португальского нападающего Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» желают, чтобы он ушел из команды.

По данным американских СМИ, остальные игроки «МЮ» радостно встретили слухи о том, что он намерен перейти в другой клуб, пробившийся в Лигу чемпионов.

Причиной этого называют постоянные претензии Роналду к уровню одноклубников. Он регулярно сравнивает нынешний «Манчестер Юнайтед» с командой, которую ранее тренировал Алекс Фергюсон, не в пользу первого.

Однако, на данный момент агенту пятикратного обладателя «Золотого мяча» не удается найти ему новый клуб, последние слухи связывали его с «Наполи».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.