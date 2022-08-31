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Одноклубники Роналду по «Манчестер Юнайтед» желают, чтобы он покинул команду

Футболисты радовались появлению слухов об уходе пятикратного обладателя «Золотого мяча».
31 августа 2022 09:02
автор: Максим Скороходов

Одноклубники португальского нападающего Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» желают, чтобы он ушел из команды.

По данным американских СМИ, остальные игроки «МЮ» радостно встретили слухи о том, что он намерен перейти в другой клуб, пробившийся в Лигу чемпионов.

Причиной этого называют постоянные претензии Роналду к уровню одноклубников. Он регулярно сравнивает нынешний «Манчестер Юнайтед» с командой, которую ранее тренировал Алекс Фергюсон, не в пользу первого.

Однако, на данный момент агенту пятикратного обладателя «Золотого мяча» не удается найти ему новый клуб, последние слухи связывали его с «Наполи».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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Одноклубники Роналду по «Манчестер Юнайтед» желают, чтобы он покинул команду
Футболисты радовались появлению слухов об уходе пятикратного обладателя «Золотого мяча».
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