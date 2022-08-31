Фердинанд считает, что Роналду в бешенстве из-за того, что выбыл из стартового состава «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что нападающему Криштиану Роналду не нравится, что он перестал попадать в стартовый состав «красных дьяволов».

«Останется он или нет, никто из нас не знает, но, зная Криштиану, я точно уверен в том, что сейчас он в бешенстве из-за того, что не попадает в стартовый состав. Он будет говорить: «Я сделал в прошлом году результативных действий больше любого другого в этой команде». Он определенно не будет счастлив», - сказал Фердинанд в интернет-шоу.

На данный момент агенту пятикратного обладателя «Золотого мяча» не удается найти ему новый клуб, последние слухи связывали его с «Наполи».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.