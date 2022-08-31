Полузащитник «Реала» Кроос считает, что Каземиро закончит карьеру через пару лет

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил решение хавбека Каземиро уйти из клуба в «Манчестер Юнайтед».

«Решение сделать это меня удивило. Он принял решение испытать что-то новое. Ему 30, и он точно знает, что через два-три года ему больше не надо будет играть в футбол. У него очень хороший возраст для получения новых ощущений и размышления о будущем, возможно, он увидел в этом последний шанс сделать такой большой шаг и просто захотел попробовать», - сказал Кроос в немецком подкасте.

Напомним, что Каземиро заключил контракт с «МЮ» до 2026 года.

Бразилец защищал цвета «Реала» с июля 2015 года. Всего за мадридцев он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой футболист стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.