Полузащитник Тьемуэ Бакайоко намерен расторгнуть контракт с «Челси» и покинуть «Милан», куда «синие» отдали своего футболиста в аренду, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По его данным, Бакайоко может разорвать отношения с командами 31 августа.

Претендентами на 28-летнего футболиста называют «Монцу» и «Ньюкасл».

«Челси» купил Бакайоко у «Монако» в 2017 году, но уже через сезон начал регулярно отдавать хавбека в аренду. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Бакайоко не провел за «Милан» ни одного матча.