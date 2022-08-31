Агент Дивеева рассказал, почему футболист не смог перейти в «Наполи» и «Болонью»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, почему его клиент не смог перейти в «Наполи» и «Болонью».

«На этапе переговоров всё заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Это была «Болонья». Конкретно с ними был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам», - приводит слова Еремина «Метарейтинг».

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне 22-летний защитник провел за армейцев семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Контракт Дивеева с ЦСКА заключен до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 млн евро.