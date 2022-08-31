Полузащитник «Урала» Шатов был прооперирован в Германии

Полузащитнику «Урала» Олегу Шатову пришлось сделать операцию из-за травмы, которую он получил в игре третьего тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:3).

Напомним, что Шатов вышел на замену на 64-й минуте и покинул поле на 82-й.

«Сегодня утром полузащитник «Урала» Олег Шатов был прооперирован в Германии. Хирурги проводили операцию на голеностопном суставе. Сроки восстановления и возвращения полузащитника на поле будут известны позже», - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Шатов успел провести два матча, в которых он не отличился результативными действиями.