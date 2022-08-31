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Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления

Восстановится 33-летний габонец не менее чем через месяц.
31 августа 2022 15:00
автор: Максим Скороходов

Нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления.

Напомним, ранее стало известно, что в данном преступлении участвовало не менее четырех человек. При этом они угрожали 33-летнему габонцу огнестрельным оружием, а затем избили его на глазах у жены. После того, как грабители скрылись с драгоценностями на автомобиле, супруга футболиста позвонила в полицию.

По данным американских СМИ, восстановление футболиста будет зависеть от метода лечения, но займет минимум один месяц.

источник: «Советский спорт»
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