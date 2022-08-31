Нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления.

Напомним, ранее стало известно, что в данном преступлении участвовало не менее четырех человек. При этом они угрожали 33-летнему габонцу огнестрельным оружием, а затем избили его на глазах у жены. После того, как грабители скрылись с драгоценностями на автомобиле, супруга футболиста позвонила в полицию.

По данным американских СМИ, восстановление футболиста будет зависеть от метода лечения, но займет минимум один месяц.