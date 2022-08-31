Тен Хаг заявил, что Роналду и Ван-Биссака не уйдут из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб намерен оставить нападающего Криштиану Роналду и защитника Аарона Ван-Биссаку.

«Конечно, Аарон останется, так что с этим составом мы будем работать с сентября как минимум до января, мы будем играть с помощью всех футболистов. Роналду? Я только что сказал, что нам нужны качественные футболисты. Нам нужен широкий состав, чтобы сохранять стабильную игру, это то, к чему мы стремимся», - сказал тен Хаг английским СМИ.

В текущем сезоне Роналду принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.

На счету Ван-Биссаки одна игра при отсутствии забитых мячей и отданных голевых передач.