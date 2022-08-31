«Челси» объявил о приобретении у «Лестера» защитника Фофана

«Челси» объявил о покупке у «Лестера» защитника Уэсли Фофана.

Игрок обороны заключил с новым клубом семилетний контракт. По данным Transfermarkt, «Челси» заплатил за новичка 82,5 млн евро.

«Два последних дня для меня были очень важны, теперь я счастлив. Сегодня утром я тренировался с командой, исполнив свою мечту. С нетерпением жду того момента, когда смогу сыграть за клуб и его болельщиков.

Я здесь, чтобы выигрывать трофеи — Лигу чемпионов, английскую премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги - все подряд. Я пришел сюда, чтобы побеждать, а «Челси» создан для того, чтобы выигрывать трофеи, поэтому я здесь, чтобы помочь ему в этом», - сказал Фофана пресс-службе клуба.

Добавим, что Фофана перешел в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за 35 миллионов евро. С тех пор защитник провел за английскую команду 52 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.