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Тен Хаг - о возможном уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»: С Роналду все ясно

Вероятнее всего, португальский футболист останется в Англии.
31 августа 2022 16:37

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг исключил возможность ухода португальского нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Конечно, все ясно. Нам нужны качественные игроки. Их должно быть больше, чтобы мы могли качественно провести большое количество игр, чтобы сохранить постоянство. Это то, к чему мы стремимся», - приводит слова тен Хага британское СМИ.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, не отличившись результативными действиями.

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