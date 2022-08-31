«Урал» обыграл «Сочи» в ФОНБЕТ Кубке России

В матче группового этапа Кубка России «Урал» на своем поле оказался сильнее «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Александр Юшин. Еще один мяч южане забили в свои ворота сами: автогол на счету Игоря Юрганова.

Таким образом, уральцы временно возглавили группу Б, в которой также находятся московские «Торпедо» и ЦСКА. Матч между ними проходит в эти минуты в столице.

ФОНБЕТ Кубок России

Групповой этап. 1-й тур

«Урал» (Екатеринбург) - «Сочи» - 2:0 (1:0).

Голы: Юшин, 7; Юрганов, 58 (автогол).