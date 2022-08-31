«Урал» обыграл «Сочи» в ФОНБЕТ Кубке России

В матче группового этапа Кубка России «Урал» на своем поле оказался сильнее «Сочи».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Александр Юшин. Еще один мяч южане забили в свои ворота сами: автогол на счету Игоря Юрганова.
Таким образом, уральцы временно возглавили группу Б, в которой также находятся московские «Торпедо» и ЦСКА. Матч между ними проходит в эти минуты в столице.
ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Урал» (Екатеринбург) - «Сочи» - 2:0 (1:0).
Голы: Юшин, 7; Юрганов, 58 (автогол).
источник: «Советский спорт»