Григорий Иванов - о первой победе «Урала» в сезоне: Мне понравилась игра команды

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Сочи» в групповой стадии Кубка России (2:0).

«Мне понравилась игра команды, ребята полностью отдавались, хотели сегодня выиграть - молодцы! Все остальное, спросите у главного тренера», - приводит слова Иванова российское СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Александр Юшин. Еще один мяч южане забили в свои ворота сами: автогол на счету Игоря Юрганова.

Таким образом, уральцы временно возглавили группу Б, в которой также находятся московские «Торпедо» и ЦСКА. Матч между ними проходит в эти минуты в столице.