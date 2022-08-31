ЦСКА обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Кубка России

В матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев, в составе которых отличились Никита Ермаков и Адольфо Гайч.
Напомним, чуть раньше в этой же группе екатеринбургский «Урал» нанес поражение «Сочи» с аналогичным результатом.
Таким образом, армейцы и уральцы возглавили квартет D.
ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА - 0:2 (0:1).
Голы: Ермаков, 14; Гайч, 68.
источник: «Советский спорт»