ЭСК постановил, что Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Были рассмотрены обращение ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота команды «Ростов» на 36-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 36-й минуте матча.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13-ю очками занимает пятую строчку.

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).