Официально: Паредес стал игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес стал игроком туринского «Ювентуса».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, «старая синьора» и французский «ПСЖ» заключили арендное соглашение по игроку до конца текущего сезона. После этого «Ювентус» сможет выкупить футболиста за 22,6 миллиона евро.

Напомним, в сезоне 2021/22 28-летний аргентинец провел в составе парижан 22 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

До «ПСЖ» Паредес выступал за питерский «Зенит».