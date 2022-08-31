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Булыкин - о переходе Кокорина в «Арис»: Если он себя не проявит, можно будет заканчивать с футболом

Россиянин перешел на правах аренды.
31 августа 2022 19:45

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

«Если Кокорин сделает небольшой шаг назад, возьмется за себя, то может сделать два шага вперед. Если он себя не проявит, тогда можно будет заканчивать с футболом», - приводит слова Булыкина российское СМИ.

31 августа, российский форвард стал игроком «Ариса». Сделку оформили на правах аренды. Другие детали соглашения не раскрываются.

Напомним, 31-летний Кокорин стал игроком «фиалок» в январе 2021 года. За полтора сезона он так и не смог заиграть в итальянском клубе. В его активе 11 матчей и 2 желтых карточки.

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