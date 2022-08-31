Дубль Александрова принес «Пари НН» победу над «Локомотивом»

В матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России «Пари НН» обыграл московский «Локомотив».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Виктор Александров.
В другом матче группы А «Краснодар» на выезде нанес поражение «Химкам» с аналогичным результатом.
Таким образом, нижегородцы и краснодарцы возглавили турнирную таблицу квартета.
ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Москва) - 2:0 (1:0).
Голы: Александров, 10; 61.
источник: «Советский спорт»