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«Зенит» обыграл «Факел», Кассьерра оформил дубль

В качестве ассистентов выступили Зелимхан Бакаев и Дуглас Сантос.
31 августа 2022 21:01

«Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Главным героем поединка стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший дубль. Он забил на 23-й и 33-й минутах, а в качестве ассистентов выступили полузащитник Зелимхан Бакаев и защитник Дуглас Сантос.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча состоится 14 сентября. Клуб из Воронежа днем позже встретится в гостях со «Спартаком».

Кубок России. Групповой этап

Путь РПЛ. Первый тур

Голы: 1:0 – 23 Кассьерра, 2:0 – 33 Кассьерра.

«Зенит»: Иван, Чистяков, Дуглас Сантос (Кузяев, 46; Вендел, 78), Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев (Мостовой, 67), Мантуан (Малком, 67), Кассьерра (Сергеев, 72).

«Факел»: Городовой, Дашаев (Морозов, 62), Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Шаваев, Квеквескири (Дмитриев, 70), Магаль (Черов, 62), Черняков (Шляков, 75), Максимов (Ивахнов, 62), Гонгадзе.

Предупреждения: Черняков (13), Дашаев (60), Бакаев (62), Морозов (69).

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