Кингсли Коман: Левандовски – один из лучших чистых форвардов в мире

Вингер «Баварии» Кингсли Коман сравнил Карима Бензема и Роберта Левандовского.

«Сложно выбрать сильнейшего, потому что это два очень разных профиля. Как чистый нападающий, Левандовски является одним из лучших, если не лучшим в мире. Карим обладает качествами, которых нет у Левандовского», - приводит слова Комана немецкие СМИ.

Напомним, ранее руководство «Барселона» заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.