«Лацио» упустил победу над «Сапдорией», пропустив в добавленное время

В матче четвертого тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Сампдорией».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 21-й минуте благодаря мячу Чиро Иммобиле, однако хозяева смогли вырвать ничью в добавленное арбитром время: гол на счету Маноло Габбьядини.
«Лацио» набрал восемь очков и догнал идущий третьим «Милан».
Генуэзцы с двумя очками занимают 16-е место.
Серия А
4-й тур
«Сампдория» (Генуя) - «Лацио» (Рим) - 1:1 (0:1).
Голы: Габбьядини, 90 - Иммобиле, 21.
источник: «Советский спорт»