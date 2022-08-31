«Ахмат» обыграл «Оренбург» в первом туре группового этапа Кубка России

«Ахмат» на своем поле оказался сильнее «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу грозненцев.
В составе победителей отличились Кирилл Фольмер (26-я минута), Лечи Садулаев (32-я) и Владимир Ильин (51-я).
Гости ответили забитым голом в исполнении Владимира Сычевого (77-я).
Таким образом, «Ахмат» с тремя очками расположился на второй позиции группы С. «Оренбург» находится на третьей строчке, не набрав ни одного очка.
источник: «Советский спорт»