Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над «Динамо» в матче ФОНБЕТ Кубка России

В первом туре группового этапа ФОНБЕТ Кубка России «Ростов» на своем поле обыграл московское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан, в составе которых дублем отметился Егор Голенков, один из мячей забивший с пенальти.
В другом матче группы С грозненский «Ахмат» также дома нанес поражение «Оренбургу» со счетом 3:1.
Таким образом, команда Андрея Талалаева лидирует в квартете после первого тура, а дончане идут на втором месте.
ФОНБЕТ Кубок России
Групповой этап. 1-й тур
«Ростов» - «Динамо» (Москва) - 2:0 (2:0).
Голы: Голенков, 23 (с пенальти); 43.