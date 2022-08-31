Голы Влаховича и Милика принесли «Ювентусу» победу над «Специей» в матче Серии А

«Ювентус» на своем поле оказался сильнее «Специи» в матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

В составе победителей отдичились Душан Влахович (9-я минута) и Аркадиуш Милик (90+2).

Таким образом, «Ювентус» с восемью очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы Серии А. «Специя» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Ювентус» отправится в гости к «Фиорентине» (3 сентября), а «Специя» примет дома «Болонью» (4 сентября).