«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест», Холанд оформил хет-трик

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Ноттингем Форест».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «горожан», в составе которых хет-трик оформил Эрлинг Холанд, дублем отметился Хулиан Альварес и один мяч записал на свой счет Жоау Канселу.

Норвежцу для того, чтобы забить три мяча, понадобилось 26 минут в первом тайме. С девятью голами после первых пяти матчей он обновил рекорд Мика Куинна и Серхио Агуэро (по восемь).

Таким образом, «Сити» набрал 13 очков и временно возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии до окончания матчей всех конкурентов.

АПЛ

5-й тур

«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест» - 6:0 (3:0).

Голы: Холанд, 12; 23; 38; Канселу, 50; Альварес, 65; 88.